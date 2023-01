Einen zweiten Konsolidierungstag sahen wir gestern in diesem Jahr. Er deutete sich bereits in der Vorbörse an, als der Pullback an das Hoch von Mitte Dezember erfolgte. Darüber sprachen wir in der gestrigen Morgenanalyse zum 09.01.2023 mit dieser Darstellung (Rückblick):

20230110 DAX Vorboerse

An dieser Linie stabilisierte sich der DAX jedoch am Vormittag und bildete mit 14.692 Punkten die Tagestiefs aus. In Erwartung der Rede von Jerome Powell, die am frühen Nachmittag im Rahmen eines Symposiums stattfinden sollte, bewegte sich der Markt zunächst kaum. Erst zur Rede und mit einem soliden Start der Wall Street bekam der DAX neuen Schwung und schaffte es im Hochpunkt dann bis auf 2 Punkte an die Schlusskurse des Montags heran. Optisch gilt dieses GAP damit als zusehends geschlossen:

20230110 DAX Xetra Dienstag

Das Minus vom Vormittag wurde somit stark verkleinert und fast aufgeholt, wie die Daten der Börse Frankfurt hier aufzeigen:

2023-01-10 DAX Boerse Frankfurt

Im Abendhandel konnte die Wall Street dann auch ihre Pluszeichen noch einmal leicht ausbauen:

Indexstände Wall Street am 2023-01-10

Dort handelte ich gestern beim Wall Street Trading zunächst wieder die Short-Seite und dokumentiere Dir gern die Trades als Bild:

2023-01-10 Wall Street Trading

Komm gern heute wieder 15.25 Uhr hinzu - alle Infos dazu findest Du hier:

202301_AndreasBernstein_Neujahrsangebot Wallstreet Livetrading

Übergeordnet ist der DAX damit weiter über der Range, die wir uns seit dem 10. November 2022 ansahen und verteidigte das Ausbruchslevel der Range gestern:

20230110 DAX Xetra mittelfristig

Was ist nach diesen Vorgaben heute zu erwarten??

DAX-Ideen zum Mittwoch 10.01.2023

Der Aufwärtstrend ab dem gestrigen Vormittag ist deutlich zu sehen und könnte nun wieder an die Hochs vom Montag heranreichen:

20230110 DAX Xetra Januar

Mit dem Schwung der Wall Street am Abend konnte sich der DAX nachbörslich bereits an diese Hochs vom Montag und sogar darüber etablieren:

20230111 DAX Vorboerse

Somit sieht es aktuell nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus, die wir in diesem Jahr nun schon mit rund 900 Punkten vollzogen haben. Die Ziele auf der Oberseite, ein Anlaufen der 2021er-Unterstützungen bei knapp 15.000 Punkten, sind damit in greifbare Nähe geraten. Diese zeige ich Dir gern im Video zu dieser Analyse auf.

Starte Deinen Handelstag auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZENdann wieder Montags kostenfrei und über mehrere Stunden mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine am Mittwoch den 11.01.2023

Der Livetradingroom startet heute wieder regulär um 10.00 Uhr mit Marcus Klebe zusammen. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei sprechen wir normalerweise neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Heute und am Donnerstag werden die letzte Q3-Zahlen vermeldet:

20230108 Earnings week

Dafür gibt es ein paar wenige Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender.

11.30 Uhr werden die 10jährigen Staatsanleihen aus Deutschland und 19.00 Uhr ebendiese aus den USA per Auktion in den Markt gegeben.

Mit den MBA Hypothekenanträgen aus den USA 13.30 Uhr und dem Rohöl Lagerbestand 16.30 Uhr sind nur zwei wichtige Eckpunkte heute auf der Agenda verzeichnet.

Als tagesaktuelle Zusammenfassung habe ich diese Termine für heute dargestellt:

2023-01-11 Wirtschaftskalender

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Diese Chartanalyse als Video auf Bernsteins Börse



Interviews und Aktienideen auf dem Kanal FIT4FINANZEN



Komplette Aufzeichnungen vom Livestream auf dem FIT4FINANZEN-Archivkanal



Als Aufzeichnungs-Video ist diese Analyse hier verfügbar:

Deine Einladung zur Trading-Community mit rund 2.200 Trader:Innen

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 77,49 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff