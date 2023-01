NEW YORK (dpa-AFX) - Mühsam ernährt sich im Winter nicht nur das Eichhörnchen: Auch der Dow Jones Industrial ist im neuen Börsenjahr bisher in Trippelschritten gestiegen. Am Mittwoch ging es für den US-Leitindex um 0,54 Prozent auf 33 887 Punkte nach oben, ähnlich wie am Vortag. Die Unsicherheit rund um die Inflation und die Zinsen hält die Anleger in puncto Aktienkäufe zurück. Im Börsenjahr 2023 bringt es der Dow bislang nur auf ein Plus von gut zwei Prozent. Zum Vergleich: Für den deutschen Dax steht eine Rally von mehr als sieben Prozent zu Buche.

Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht. Die Anleger scheinen bestenfalls mit vorsichtigem Optimismus auf den konjunkturellen Höhepunkt der Börsenwoche zu schauen. Auch die Wiederaufnahme der öffentlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten in China nach der langen Zeit strikter Corona-Restriktionen hat der Wall Street zuletzt nur mäßigen Rückenwind verliehen. Der marktbreite S&P 500 stieg etwas stärker als der Dow mit plus 0,85 Prozent auf 3953 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte mit 1,18 Prozent auf 11 338 Punkte noch stärker zu.