Alle sind bullisch: nur "Dauer-Bär" Fugmann ist bärisch - ist er der Karl Lauterbach der Börse, also einer, der immer warnt und mahnt, wie schlimm alles kommt? Bei Karl Lauterbach gilt: durch Corona wurde er wichtig, also hatte er ein Motiv stets pessimistisch zu sein. Für "Dauer-Bär" Fugmann trifft das so nicht zu: es ist nicht einfach und eher undankbar, sich gegen den vorherrschenden Mainstream an der Börse zu stellen! Im heutigen Marktgeflüster klare Aussagen, warum ich an dieser Rally zweifele - und wie ich damit in meinem Trading (nicht Investieren!) umgehe. Kann ich falsch liegen? Natürlich. Aber aus meiner Sicht ist das eben ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, das ich kombiniert mit einem rationalen Risikomanagement spiele (aber das ist eben nicht für jeden geeignet!). Ansonsten empfehle ich: tun Sie immer das Gegenteil von dem, was ich sage..

Hinweise aus Video:

1. Flash Crash: So kam es Dienstag an der Wall Street zum Debakel

2. Deutsche Bank: S&P 500 kann bis Ende März noch 12 % steigen

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video ""Dauer-Bär" Fugmann - der Karl Lauterbach der Börse?" sehen Sie hier..