Vor der Monster-Woche mit den Entscheidungen der Fed und der EZB, den Zahlen von Apple, Amazon und Google sowie den US-Arbeitsamarktdaten und anderen wichtigen US-Konjunkturzahlen herrscht die schiere Gier der Masse! US-Privatanleger sind extrem investiert, der Handel in ultrakurzlaufenden Optionen erreicht immer neue Rekorde. Das erinnert an die Zeiten des Höhenflugs der Meme-Aktien und zeigt eine gefährliche Euphorie - meist kommt es dann zeitnah zu einer heftigen Korrektur. Die Fed jedenfalls gerät dadurch immer mehr unter Zugzwang, diese "animal spirits" wieder unter Kontrolle zu bringen. Auch die EZB dürfte weiter hawkish bleiben und weitere große Zinsschritte signalisieren. Vor allem die Zahlen und der Ausblick von Apple werden extrem wichtig in dieser Woche..

Hinweise aus Video: