Der erfolgreiche Durchbruch über die Widerstandszone der Jahre zwischen 2015 und 2021 von rund 18,00 Euro verschaffte der Telekom-Aktie Aufwärtspotenzial an 20,66 Euro bis zur abgelaufenen Handelswoche. Zusammen mit dem Vorgängerhoch aus Januar dieses Jahres drängt sich nun der Verdacht eines potenziellen Doppelhochs auf, welches in der Charttechnik häufig als Trendwendemuster vorkommt und demnach eine Konsolidierung bevorstehen könnte. Noch wurde dieses Konstrukt allerdings nicht aktiviert, hierzu fehlen noch einige Abschläge, wie beispielshalber unter den EMA 50 (Woche) bei 19,85 Euro. An dem seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend würde dies aber nichts weiter ändern, sondern würde lediglich den dynamischen Kursanstieg der letzten Monate etwas eingrenzen.

Erste Ermüdungserscheinungen

Um von einem zwischengeschalteten Abschwung der Telekom-Aktie ohne Einbußen beim Hebel zu profitieren, sollte zunächst ein Kursrutsch mindestens unter den EMA 50 von 19,85 Euro abgewartet werden, zum anderen ließe sich dies nur durch das mit einem festen Faktor von 10,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Short auf Deutsche Telekom WKN MD4SNN realisieren. Im Idealfall wird das Papier der Deutschen Telekom zunächst in den Bereich von 19,16 und darunter 18,91 Euro zurücksetzen. Ab 18,64 Euro sollte man auf wiederkehrende Schnäppchenjäger achten, hier liegt nämlich eine nicht unerhebliche Unterstützung im Chart vor. Solange allerdings eine Aktivierung der Verkaufsmarke noch nicht eingesetzt hat, könnte oberhalb von 20,66 Euro durchaus noch einmal Schwung in die Aktie zurückkehren, im Rahmen einer überschießenden Welle könnte es dann an die Novemberhochs aus 2001 bei 20,84 Euro hochgehen.