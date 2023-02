MAG Silver schliesst 42,6 Millionen US$ Stammaktienangebot ab

7. Februar 2023 – Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ...) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot abgeschlossen und 2.905.000 Stammaktien (die "Stammaktien"), einschließlich 170.000 Stammaktien, die im Zuge der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption emittiert wurden, zu einem Preis von 14,65 US$ pro Stammaktie emittiert hat, was einen Bruttoerlös von 42.558.250 US$ (das "Angebot") ergibt. MAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Explorationen bei Juanicipio und den anderen Projekten von MAG, einschließlich Deer Trail, sowie zur Deckung eines bestimmten Kapitalbedarfs beim Projekt Juanicipio, der nicht in den ursprünglichen Projektkapitalschätzungen enthalten war, und für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot wurde von BMO Capital Markets und Raymond James Ltd. als Joint Bookrunner zusammen mit einem Konsortium aus Canaccord Genuity Corp., H.C. Wainwright & Co. LLC, National Bank Financial Inc. und Roth Canada Inc. sowie TD Securities Inc. und Scotia Capital Inc. durchgeführt.

Die Stammaktien wurden mittels eines Kurzprospekts in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Québec, und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospekt angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 (Aktennummer 333-269411) (in der jeweils gültigen Fassung, die "Registrierungserklärung") im Rahmen des kanadisch-amerikanischen Systems zur Offenlegung von Informationen in mehreren Rechtsordnungen eingereicht wurde. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das Angebot. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Stammaktien in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.