"Obwohl das Jahr 2023 Rückenwind auf der Kostenseite bieten könnte, bevorzugen wir Premiumkonzerne mit geringeren Stückzahlen, die vom Preisdruck besser abgeschirmt sind", so die Berenberg-Analysten. Dazu gehören laut den Experten etwa Titel wie Mercedes-Benz und Porsche.

Ford selbst erwartet ein weitgehend stagnierendes EBIT. "Wir gehen davon aus, dass die EBIT-Marge von Ford im Jahr 2023 weiter in Richtung fünf Prozent sinken wird", schreiben hingegen die Analysten. Die Versorgung mit Chips bleibe knapp und volatil, Probleme in der Lieferkette würden die Pläne von Ford, das Volumenwachstum in eine Margenausweitung umzuwandeln, weiter beeinträchtigen.

Berichten zufolge sind es gerade Stellen in den Entwicklungsabteilungen, die von den Streichungen betroffen sein sollen. Ford will künftig ausschließlich auf die Produktion und den Vertrieb von Elektroautos setzen. Mit Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal 2022 folgern die Analysten von Berenberg, dass die kostenbedingte Verfehlung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie von ca. 20 Prozent im vierten Quartal die Glaubwürdigkeit des Ausblicks für 2023 beeinträchtigt.

Der Konzern will sich in Zukunft ausschließlich auf E-Mobilität konzentrieren. Statt Investitionen folgen zunächst Stellenstreichungen in Europa.

