Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex will seine Kapitalstruktur stärken und plant eine Kapitalerhöhung. Diese soll gegen eine Sacheinlage erfolgen, bei der es sich um Darlehensforderungen von nominal 364,7 Millionen Euro handelt, die Acciona zustehen – einem spanischen Mischkonzern, der sich im Infrastruktur- und Immobiliensektor engagiert. Konkret bedeutet das: im Zuge der Kapitalerhöhung wird Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt (Debt-to-Equity Swap).

Diese Absicht gab das im SDAX notierte Unternehmen Nordex in einer Mitteilung bekannt, in der zeitgleich eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) für den 27. März angekündigt wurde. Auf dieser soll dann die Umwandlung von Gesellschaftsdarlehen in Eigenkapital abgenickt und in trockene Tücher gebracht werden.