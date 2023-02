BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will 2023 einen deutlichen Zahn zulegen und mehr verdienen. Der bereinigte operative Gewinn soll organisch um vier Prozent steigen und damit mehr als doppelt so stark wie im Vorjahr. Der Konzern profitiert von seinem prächtigen Geschäft in den USA, wo die Tochter T-Mobile US ihren Konkurrenten AT&T und Verizon das Leben schwer macht.

Der bereinigte operative Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) solle im laufenden Jahr auf fast 41 Milliarden Euro zulegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Der Konzern hatte sich im vergangenen Jahr unter anderem von seinem Geschäft in den Niederlanden getrennt und die Funkturmtochter GD Towers veräußert, weswegen die Telekom einen Pro-Forma-Vorjahreswert als Basis nimmt. Zum Vergleich: Zwischen 2021 und 2022 stieg das operative Ergebnis organisch - also ohne Wechselkursschwankungen und andere Sondereffekte - um 1,7 Prozent.