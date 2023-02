Die Konsolidierungstendenzen sind auch im Nasdaq 100 deutlich zu erkennen. Der Index erreichte zuletzt den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 12.000 Punkte. Diesem Rücksetzer ging der vergebliche Versuch voraus, die Bewegung über die 13.000 Punkte hinweg auszudehnen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 von Mitte Januar hieß es unter anderem „[…] Mitte Dezember 2022 schlug dem Index Gegenwind entgegen. Der Nasdaq 100 musste sich den Gegebenheiten beugen und tauchte unter die eminent wichtige Unterstützung um 11.500 Punkte ab. Damit löste sich die bis dato gültige Handelsspanne (12.000 Punkte / 11.500 Punkte) über die Unterseite auf. Gleichzeitig geriet der Index auf der Unterseite ins Trudeln. Zügig erreichte der Nasdaq 100 den außerordentlich wichtigen Unterstützungsbereich um 10.650 Punkte. Dieser erwies sich bereits im Oktober und November 2022 als tragfähig und war Ausgangspunkt des damaligen Vorstoßes in Richtung 12.000 Punkte. Nachdem der Index das Unterstützungsniveau um 10.650 Punkte bestätigt hatte, scheiterte er zunächst an der 11.000er Marke. Erst ein abermaliger Test der 10.650 Punkte legte den Grundstein für den aktuellen Vorstoß in Richtung 11.500 Punkte. Die Aufgabenstellung ist für den Nasdaq 100 klar definiert: Der Index muss über die 11.500 Punkte, um sich so weiteres Aufwärtspotential in Richtung 12.000 Punkte zu eröffnen. Gleichzeitig gilt es natürlich, Rücksetzer unter die 10.650 Punkte zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, ist Obacht geboten. […]“.



Seit unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hat sich einiges getan. Zunächst entwickelte der Index adäquates Aufwärtsmomentum, durchbrach die 11.500 Punkte und die 12.000 Punkte und eröffnete sich somit weiteres Aufwärtspotential in Richtung 13.000 Punkte. Zuletzt ging dem Nasdaq 100 jedoch der Schwung verloren.

Gewinnmitnahmen zwangen ihn zurück auf die 12.000 Punkte. Damit wurde das erste Konsolidierungsziel erreicht. Nun gilt es!

Im besten Fall gelingt es dem Nasdaq 100, die 12.000 Punkte zu verteidigen. Vor dem Hintergrund der Relevanz dieser Zone wäre das außerordentlich wichtig, verläuft in diesem Bereich doch unter anderem auch die 200-Tage-Linie.

Dennoch gilt es, einen Rücksetzer unter die 12.000er Marke mit einzukalkulieren. In diesem Fall würde sich dem Index zunächst weiteres Abwärtspotential in Richtung 11.500 Punkte eröffnen. Ein Rücksetzer unter die 11.500 Punkte wäre in der aktuellen Konstellation ein herber Rückschlag und müsste eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Kurzum. In den kommenden Handelstagen stehen zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an. Dem Nasdaq 100 könnten daher mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation unruhige Handelstage ins Haus stehen. Oberste Priorität hat die erfolgreiche Verteidigung der 12.000er Marke. Ein Rücksetzer unter die 11.500 Punkte würde den Index hingegen arg in Bedrängnis bringen.