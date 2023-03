Nach den Schocknachrichten aus dem US-Bankensektor wirken die Maßnahmen der Fed und der Aufsichtsbehörden in den USA zunächst beruhigend. Auf der anderen Seite fallen Bankaktien, wie zum Beispiel der SPDR S&P Bank ETF KBE anzeigt. Auch die europäischen Leitindizes wie der DAX geben nach kurzer Erholung deutlich nach.



Während die einen jetzt darüber nachdenken, günstig bewertete (Bank-)Aktien einzusammeln, wächst bei den anderen die Angst vor einer Finanzkrise wie in 07/08. Greifen Käufer jetzt "in eine fallende Kettensäge", wie es auf "börsianisch" in Anlehnung an den Börsen-Phrasendrescher "greife nie in ein fallendes Messer" heißt? Oder bricht bald wieder die Zeit des "Bottom Fishings" an?

Wir haben bei Marcel Torney, Chef des Börsendienstes smallCAP Champions, nachgefragt. Seine Antwort: "Das Handelsgeschehen an den Börsen ist von Emotionen geprägt. Das dokumentierten einmal mehr die letzten Tage auf eindrucksvolle Art und Weise. Dabei vollzieht sich der Übergang von Gier zu Angst (wahlweise Panik) und umgekehrt oftmals naht- und ansatzlos. Es bedarf nur eines Auslösers. Dieses Mal lieferte der US-Bankensektor den Auslöser. Sofort wurden Erinnerungen an die Finanzkrise 2007/2008 wach. Die aufgeregte mediale Berichterstattung trug ihr Übriges zur Verunsicherung bei.



Generell gilt in diesen Phasen: Bleiben Sie ruhig, handeln Sie bedacht. Klären Sie wichtige Fragen, wie beispielsweise: Ist Ihr Depot ausreichend diversifiziert? Ist es ausreichend abgesichert? Lässt Sie ein höherer Cashbestand ruhiger schlafen?

Wie wichtig gerade in turbulenten Phasen eine gute Diversifizierung des Depots ist, zeigte sich auch zuletzt. Während die Aktienindizes ins Wanken gerieten, feierten Gold und Goldaktien ein fulminantes Comeback", so Marcel Torney von smallCAP Champions.



Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion