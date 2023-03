Ein erhöhtes Zinsumfeld ist für Technologiewerte pures Gift, an dieser Front zeichnet sich aber durchaus Entspannung ab und könnte Technologieaktien wieder zu den Lieblingen der Anleger werden lassen. Um bei Apple zumindest einen Anstieg an den laufenden Abwärtstrend um 164,00 US-Dollar zu ermöglichen, bedarf es eines Ausbruchs über die Widerstandszone 156,30 US-Dollar. Die Ausdehnung der ersten Kaufwelle in Verbindung mit der zurückliegenden Konsolidierung könnte darüber fortgesetztes Aufwärtspotenzial in dem Bereich zwischen 176,15 und 179,61 US-Dollar freisetzen. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne wäre dagegen als neutral zu bewerten, unterhalb der letzten Zwischentiefs von 143,90 US-Dollar würden allerdings größere Abschläge auf 134,74 US-Dollar drohen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: