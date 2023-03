DAX - Warten auf US-Leitzinsentscheid

Am Vortag hieß es im Insight: "Als Anlaufmarke würde dabei der Bereich um den 50er- und 10er-EMA im Tageschart gelten, im Bereich von 15.100 Punkten. In diesem Bereich könnte die aktuelle Erholung wieder auslaufen und der übergeordnete Abwärtstrend fortgeführt werden. Zu beachten ist, dass es mit der bärischen Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA zu einem weiteren langfristigen Short-Signal gekommen ist." Das hat nicht geklappt, die Erholung verlief trotz des Gap-ups deutlich stärker als erwartet. Die US-Notenbank könnte nun den weiteren Weg der Aktienmärkte mit dem Leitzinsentscheid am morgigen Mittwochabend um 19:00 Uhr vorgeben. In der Folge könnte es zu einem weiteren starken Hochlauf oder auch zu einem Kurseinbruch kommen.

Aktuelle Lage DAX im Short-Modus. DAX bei 15.200 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.200, 15.350 und 15.500 Punkten, nach unten bei 15.150, 15.000, 14.800, 14.700, 14.500 und 14.350 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.