Vonovia taucht seit über einem Jahr regelmäßig auf den Flop-Listen der Aktienberichterstattung auf. Der kumulierte Kursrückgang ist seit den Rekordkursen im Jahr 2021 so nachhaltig ausgefallen, dass der Immobilienkonzern wieder zu Kursen seines Börsenganges notiert. Der damalige Ausgabepreis am 11. Juni 2013 betrug 16,50 Euro pro Aktie. Damit ist grob betrachtet der gesamte Zugewinn seit 2013 in den vergangenen 12 Monaten wieder verloren gegangen. Ursache ist das rasant steigende Zinsniveau und die daraus folgende Abwertung des Wohnungsbestandes. Auch die Kosten von möglichen Refinanzierungen steigen dadurch an. Potenzielle Erlöse aus angedachten Wohnungsverkäufen zur Schuldentilgung fallen zudem niedriger aus. Laut dem Analysten Bart Gysens von Morgan Stanley steigt generell die Gefahr, dass Kapitalerhöhungen notwendig werden.

Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang im Jahr 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs in der Spitze wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar ein partielles Hoch von 28,72 Euro markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 42 Prozent auf 16,66 Euro gedrückt. Allein am Freitag letzter Woche lag der Kurs zeitweise bis zu fünf Prozent ins Minus, nachdem das Unternehmen eine Halbierung seiner Dividende angekündigt hatte. Der aktuelle Kurseinbruch hat in etwa das Ausmaß des Einbruchs von August bis Oktober 2022. Dabei ist schon sehr viel Negatives eingepreist. Dadurch könnte man schlussfolgern, dass in den kommenden Wochen ein erneuter Kursrückgang um 42 Prozent weniger wahrscheinlich ist. Für das Geschäftsjahr 2022/23 ist ein Verlust von 3,78 Euro pro Aktie bereits eingepreist. Für 2024/25 sehen die Marktteilnehmer wieder Licht am Ende des Tunnels, nachdem mit einem Gewinn pro Aktie von 2,18 Euro geplant wird.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz: