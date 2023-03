Jegliche Rückgänge in der Kerninflation bedeuten einen Zugewinn an Flexibilität der Notenbanken in ihrer immer noch straffer werdenden Geldpolitik. Das Gegenteil ist aber auch der Fall: Bleibt die Kerninflation ein Problem, steigt das Risiko für ein neues Bankenbeben. Die Investoren haben eine Art Verfallsdatum für die straffe Geldpolitik im Kopf. Dauert sie zu lange an, wachsen mit jedem Tag die Risiken für Nebenwirkungen.

Der Deutsche Aktienindex zeigt Anzeichen einer Erholung, aber es ist noch zu früh, um von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen. Der Markt dürfte wahrscheinlich erst mit guten Nachrichten von der Inflationsfront einen Angriff auf die charttechnisch wichtige Marke von 15.300 Punkte wagen – oder eben auch nicht, wenn die Hoffnungen enttäuscht werden. Die jüngsten Schwankungen im Bankensektor und die Unsicherheit über die Geldpolitik der Zentralbanken haben Anleger vorsichtiger gemacht.