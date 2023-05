Die Kölner können längst nicht so viele Tickets wie nachgefragt verkaufen. Hauptgrund sind massive Lieferverzögerungen bei Langstreckenflugzeugen von Airbus und Boeing sowie Triebwerksprobleme bei Airbus. Im letzten Sommer hatten der Ansturm der Reisenden den Kranich ins Chaos gestürzt. Um dieses Jahr eine Überlastung des Gesamtsystems zu vermeiden, wurde das Personal um 6.000 aufgestockt und 1.000 Flüge aus dem Sommerflugplan gestrichen.

Außerdem möchte CEO Spohr das begrenzte Angebot von Tickets für Preiserhöhungen nutzen. Spohr rechnet damit, daß der Gewinn im zweiten Quartal über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 liegen dürfte. Im zweiten Quartal 2019 hatten die Lufthanseaten von April bis Juni 754 Millionen Euro verdient. Für das Gesamtjahr 2023 stellt Spohr einen Anstieg des operativen Gewinns auf rund 1,5 Milliarden in Aussicht. Im traditionell reiseschwachen Auftaktquartal halbierte sich der operative Verlust auf 273 Millionen. Auf das Gesamtjahr gesehen sollen aber alle zum Lufthansa-Konzern gehörenden Airlines – Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines – Profite einfliegen.

Das meiste Geld in der Pandemie erwirtschaftete die Frachttochter Lufthansa Cargo. Zum Konzern zählt auch das Serviceunternehmen Lufthansa Technik. Die Catering-Tochter LSG wurde an Finanzinvestor Aurelius verkauft. Die Bewertung der Aktie ist günstig. KGV 8. Der Börsenwert in Höhe von 11 Milliarden entspricht lediglich einem Drittel des Konzernumsatzes. Fazit: Die Kranich-Airline kann nach der Pandemie wieder durchstarten. Die Aktie hat noch viel Luft nach oben. Das Allzeithoch 22 Euro.