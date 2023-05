Daimler Truck: Das sieht richtig stark aus, aber . . . Was macht die Aktie?

Auch der Umsatz konnte deutlich gesteigert werden: Er lag in den ersten drei Monaten des Jahres bei 13,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Umsatzplus von fast 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Q1 2022: 10,6 Milliarden Euro).

Jochen Goetz, CFO von Daimler Truck, erklärte: "Wir haben uns das klare Ziel gesetzt, unser profitables Wachstum im Jahr 2023 fortzusetzen. Nach dem ersten Quartal können wir feststellen: Wir sind stark gestartet und wir sind auf Kurs."



Getrübt wurde das sehr gute Ergebnis lediglich durch den schwachen Auftragseingang. Dieser ging um elf Prozent auf rund 123.000 Einheiten zurück. Der Ausblick von Daimler Truck bleibt unverändert.

Allerdings warnen Jefferies-Analysten vor einem zunehmenden Margendruck. Dieser resultiere aus steigenden Lohnkosten und einem zu erwartenden härteren Wettbewerb. Letzterer werde durch die nachlassende Chipknappheit in der zweiten Jahreshälfte ausgelöst, berichtet das Handelsblatt. In den vergangenen Jahren hatte der Mangel an Chips für ein eingeschränktes Lkw-Angebot auf dem Markt gesorgt.

Trotzdem belässt das Analysehaus die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro.

Die Aktie von Daimler Trucks startet mit einem Minus von mehr als drei Prozent in den Xetra-Handel. Ein Anteilsschein kostet aktuell 28,47 Euro (Stand: 09.05.2023, 09:19 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion