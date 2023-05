Bitcoin und Gold – Das ewig neue Duell

Gold gilt als Absicherung gegen potenzielle Krisen und Katastrophen, aber da sie keine Zinsen zahlen, sind sie weniger attraktiv, wenn die Zinsen hoch sind. So ist es nicht überraschend, dass nach einer Schwächepause in den letzten 12 Monaten der Goldpreis wieder steigt, da die Bankenkrise einen Stresstest für das Bankensystem darstellt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Notenbanken die Zinserhöhungen bald aussetzen könnten oder sogar die Zinsen wieder senken.

Bitcoin könnte das Gold der Zukunft sein, aber im Moment bevorzugen institutionelle Anleger den echten Goldwert. Seit den Bankenzusammenbrüche im März haben professionelle Händler, ihr Engagement in Gold-Futures stark zu erhöhen, während sie sich bei Kryptowährungen zurückhielten. Jedoch ist auch der Bitcoin in diesem Zusammenhang von knapp 20.000 USD auf fast 30.000 USD angestiegen.

Bitcoin hat bisher keine lange Geschichte oder historische Erfolgsbilanz in Krisen, aber seine Befürworter sind der Meinung, dass er ähnliche Eigenschaften hat wie das Gold.

Nachdem die Notenbank-Entscheidungen aus dem Weg geräumt sind und eine Pause im Zinserhöhungszyklus die wahrscheinlichste Variante ist, fokussiert sich der Markt nicht nur auf die Verbraucherpreisdaten am Mittwoch, sondern auch auf den politischen Machtkampf in Washington um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze.



Es bleiben nur noch wenige Tage, in denen sowohl der Kongress als auch Präsident Biden in Washington sein werden, um eine Einigung zu erzielen. Sollte sich hier keine Lösung andeuten, könnte dies auf dem Anleihemarkt Nervosität auslösen. Das US-Finanzministerium hat den 1. Juni als "X-Day" festgelegt. Wird bis dahin keine Einigung erzielt, haben die USA möglicherweise nicht genug Geld, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, was zu einem technischen Zahlungsausfall führen und möglicherweise eine Finanzkrise auslösen könnte. Jedoch haben sich solche Situationen in der Vergangenheit immer wieder entspannt, auch wenn es hier und da mal etwas länger dauerte. Unterschätzen sollte man die Situation als Anleger dennoch nicht.

Hohe Käufe bei Gold Futures

Zwischen März und Anfang Mai stockten die großen Vermögensverwalter ihr Engagement in Gold-Futures stark auf und bauten eine Netto-Long-Position von rund 20 Milliarden USD auf. In der Zwischenzeit stieg auch der Goldbestand in börsengehandelten Fonds, ein Indikator für das Interesse der Privatanleger an Gold, nur leicht an.