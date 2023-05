. Der Umsatz des Weltmarktführers für schwere Lkws kletterte dank stabiler Lieferketten sowie einer preisbedingten Absatzsteigerung um 25% auf 13,2 Milliarden Euro. Der Absatz kletterte um 15% auf 125.172 Brummis und Busse. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern belief sich auf 8,8%, was eine Steigerung um 3% bedeutet. Den Schwung zum Jahresbeginn möchte Daimler Truck im weiteren Jahresverlauf erhalten. Das bedeutete in einem positiven Umfeld eine Anhebung der Jahresprognose.

Ask 0,27

Ask 0,27

Ask 0,26

Ask 0,26

Erlebnisse der anderen Art bereiten den Stuttgartern Kopfzerbrechen. Am Ende des ersten Quartals waren Zulieferer mit Cyberattacken konfrontiert gewesen. Die Angriffe betrafen nicht die Versorgung mit Halbleitern, aber es scheint Engpässe bei anderen Teilen zu geben. Sollten die Lieferketten aber ausreichend stabil bleiben, darf man sich auf eine Prognoseanhebung einstellen.

Die Orderbücher sind voll, die Schwaben sind praktisch für das gesamte Jahr ausverkauft. Daimler Truck bedient einen Megatrend – immer mehr Brummis fahren durch das Land. Der Nutzfahrzeughersteller arbeitet an der Kapazitätsgrenze. In diesem Jahr soll der Absatz der Lkws und Busse zwischen 510.000 und 530.000 landen und damit in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Wachstum verspricht sich der Vorstand vor allem von Nordamerika, dem renditestärksten Markt.

Fundamental ist die Aktie unterbewertet. Marktkapitalisierung 24 Milliarden, das entspricht in etwa nur einem halben Jahresumsatz. Das KGV schätzungsweise 7. Die Schwaben zahlen 1,30 Euro Dividende. Macht eine Ausschüttungsrendite von immerhin 4,6%. Auch wird ein Aktienrückkaufprogramm erwogen. Voraussetzung ist allerdings, daß die Gewinne weiter sprudeln. Daimler kann Liquidität gut gebrauchen für Investitionen. Die gesamte Branche ist im Umbruch begriffen: Elektromobilität und das autonome Fahren sind wie bei den Pkws auf hier das große Thema. Fazit: Einsteigen und Gas geben!