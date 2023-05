PNE: Chance auf Sonderertrag - Gewinnschätzungen erhöht

PNE hat trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im ersten Quartal aus Sicht von SMC-Research gute Chancen, die eigene Gewinnprognose für 2023 zu erfüllen. SMC-Analyst Holger Steffen geht sogar davon aus, dass diese deutlich übertroffen werden könnte, wenn der angestoßene Verkaufsprozess für die gesamten US-Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Laut SMC-Research überzeuge PNE derzeit mit einer beeindruckenden operativen Dynamik, die insbesondere dem eigenen Portfolio zugutekomme. Noch nie hatte das Unternehmen so viele Projekte, die für den Eigenbestand vorgesehen seien, in der Entwicklung. Zugleich werden aber auch diverse Projekte im Ausland für einen Verkauf vorbereitet, was sich positiv auf die Zahlen der nächsten Quartale auswirken sollte, so das Researchhaus. Der nur moderate Umsatzanstieg und der deutliche Rückgang des operativen Gewinns im ersten Quartal werden nach Ansicht der Analysten daher eine Momentaufnahme bleiben. Das Management habe die Prognose, die mit 30 bis 40 Mio. Euro ein EBITDA in der Nähe des Vorjahreswertes (35,4 Mio. Euro) vorsehe, bekräftigt.