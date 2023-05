Der als "Fed-Flüsterer" bekannte Nick Timiraos, Journalist beim Wall Street Journal, hat gestern den Abverkauf der US-Indizes gestoppt mit einem Artikel - Tenor: die US-Notenbank werde nun wahrscheinlich bei den nächsten Sitzungen im Juni und Juli die Füsse still halten und dann im September die Lage neu bewerten. Das stoppte sofort den Abverkauf an der Wall Street, nachdem kurz nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten die Märkte zunächst deutlich gestiegen waren, dann aber abverkauften (der Dow Jones verlor vom Hoch 550 Punkte). Hat der auch als "mouthpiece" (Mundstück) der Fed bekannnte Nick Timiroas (weil er gelegentlich Botschaften der US-Zentralbank an die Märkte kommunizieren soll) recht mit seiner Aussage? Noch hat sich kein US-Notenbanker konkret geäußert nach den gestrigen Inflations-Zahlen. Heute im Fokus die US-Erzeugerpreise (14.30Uhr)..

