Gestern vor allem der Nasdaq wieder mit einer saftigen Rally wegen Hoffnungen auf eine Lösung bei der US-Schuldenobergrenze - aber der Dollar steigt weiter, ebenso wie die Renditen für US-Staatsanleihen. Normalerweise sind Dollar und Anleihen negativ mit dem Nasdaq korreliert - wer also liegt richtig, wer falsch? Die Wall Street unter Führung der großen Tech-Werte stiegen gestern aufgrund der Hoffnung auf einen Deal zwischen den Demokraten und Republikanern schon nächste Woche - aber das ist wohl doch noch ein weiterer Weg. Gestern das höchste jemals verzeichnete Call-Volumen bei Optionen auf den Nasdaq - heute werden am kleinen Verfall die Karten neu gemischt. Insbesondere die großen US-Tech-Werte wie Nvidia sind inzwischen extrem überkauft. Die Märkte insgesamt gehen wieder einmal den Weg des größten Schmerzes: der Dollar ist stark geshortet, ebenso wie US-Staatsanleihen (man rechnet mit fallenden Renditen wegen der kommenden Rezession in den USA), nun passiert das Gegenteil..

Hinweise aus Video:

1. China: Wirtschaft enttäuscht Hoffnungen, Großstädte schrumpfen

2. Immobilien: Wien wird zum Epizentrum der Krise in Europa

3. Das traumhafte Geschäft der Sparkassen mit dem Sparbuch

Das Video "Nasdaq, Dollar, Anleihen: Der Schmerz und der Verfall!" sehen Sie hier..