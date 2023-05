Goldaktien bleiben vernachlässigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kommentar im Handelsblatt vom 16.05.23 über „Die Grünen“: „Die Kritik an Habeck konzentriert sich inzwischen in einer Erzählung, der Minister sei der Kopf einer mafiösen Ideologenbande, die Klimaschutz zum Schaden der Bevölkerung treibe“.Handelsblatt Titelseite vom 16.05.23: „An einem sehr kalten Wintertag würde eine solche Zahl an Wärmepumpen die Spitzenlast in Deutschland um bis zu zehn Gigawatt erhöhen. Doch diese Energie könnten nach derzeitigem Stand nur Gaskraftwerke liefern – die derzeit niemand baut“. „Vonovia hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, der Konzern könne installierte Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil die Stromnetze nicht ausreichend belastbar seinen“.Kommentar: Immer diese bösartigen Erzählungen – und das noch auf der Titelseite.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 58.398 Euro/kg, Vortag 58.801 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 23,46 $/oz, Vortag 23,73 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.066 $/oz, Vortag 1.063 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.450 $/oz, Vortag 1.482 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,35 $/barrel, Vortag 74,73 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,2 % auf 444,68 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,2 % auf 402,67 $. Bei den Standardwerten gibt Agnico 1,0 % nach. Der Handel in Kanada bleibt geschlossen. Bei den Silberwerten verliert Hochschild 3,7 %. Hecla befestigt sich um 1,7 %.