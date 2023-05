Myriad Uranium ernennt technisches Komitee, einschließlich ehemaligen COO von Global Atomic

„Mit diesem technischen Komitee, das nicht nur internationale, sondern vor allem auch hochkarätige lokale Experten umfasst, ist Myriad in der Lage, eine oder mehrere Entdeckungen zu machen, deren Erschließung auf verantwortungsvolle Weise durchzuführen, solide lokale Beziehungen zu pflegen und den Wert für die Aktionäre zu maximieren“, sagte Thomas Lamb, CEO von Myriad Uranium. „Die Aufnahme von Ron Halas, bis zuletzt COO unseres Nachbarn Global Atomic, ist ein großer Coup, zumal wir hoffen, den Weg von Global nachahmen zu können, und wir sind davon überzeugt, dass sein Know-how uns dabei helfen wird. Die Konzessionsgebiete von Myriad befinden sich auf der Struktur und neben einigen der bedeutsamsten Uranlagerstätten Afrikas – und der Welt –, einschließlich Imouraren von Orano mit 384 Millionen lbs eU3O8 und Dasa von Global mit 236 Millionen lbs eU3O8. Dasa, das direkt oberhalb der Verwerfung Azouza von unserem Projekt Afouday liegt, ist besonders hochgradig und weist eine hervorragende Wirtschaftlichkeit auf. Wir möchten eine ähnliche Entdeckung machen.“

George van der Walt leitet die Explorationsarbeiten von Myriad. Er ist ein leitender Wirtschaftsgeologe und ein Experte für Uranexplorationen. Er leitete beispielsweise die Exploration und Erschließung des umfassenden Uranprojekts Karoo von Peninsula in Südafrika. Zurzeit fungiert er als Geological Operations Manager der MSA Group, einem multinationalen Beratungskonzern mit Niederlassungen in Südafrika, Ägypten, Saudi-Arabien und Kasachstan.

Fred Bonner, der auch dem Board of Directors von Myriad angehört, ist eine Autorität in den Bereichen Umweltmanagement und sozial verantwortliche Exploration. Er ist ein P.Geo. (QP), ein Fellow von Geoscientists Canada sowie ein Fellow der Society of Economic Geologists. Er besitzt ein BSc-Diplom in Geologie sowie ein Master-Diplom in Angewandter Wissenschaft sowie Stadt- und Landplanung. Er kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Risikobewertung und -minderung sowie bei der Arbeit in und mit lokalen Communitys vorweisen.