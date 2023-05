Rein rechnerisch kann dem Mais-Future Aufwärtspotenzial in den Bereich zwischen 626 und 635 US-Cents auf Sicht der nächsten Tage und Wochen zugeschrieben werden. Sollte sich im Anschluss doch noch eine fünfwellige Impulswelle entwickeln, würden Gewinne sogar am 645 US-Cents denkbar. Aber selbst für das erste Szenario bietet ein Long-Investment eine ausreichend große Renditechance. Sollte jedoch der Bereich um das 569 US-Cents bärisch gekreuzt werden, müsste noch einmal ein Abschlag auf die Jahrestiefs bei 547 US-Cents zwangsläufig eingeplant werden.

Fazit

Kann der Support um 590 US-Cents auf Sicht der nächsten Tage verteidigt werden, würden sich die Anzeichen auf eine weitere Kaufwelle in Richtung 626-635 US-Cents klar verdichten. Dann könnte auch beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX5ZHD ausgestattet mit einem Hebel von 8,5 zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Kursniveau aus ließe sich eine Renditechance von 40 Prozent erzielen, endgültiges Ziel im Schein läge bei einem Anstieg an 635 US-Cents bei 0,93 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch den Bereich von 575 US-Cents gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,37 Euro ergeben.