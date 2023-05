Cathie Wood: Diese Aktien sind nach Nvidia die nächste große KI-Wette

Laut Cathie Wood werden Softwareanbieter die nächsten sein, die auf den von Nvidia angetriebenen Rausch der künstlichen Intelligenz setzen: "Wir schauen auf die Software-Anbieter, die jetzt genau dort sind, wo Nvidia war, als wir es gekauft haben." Wood sagte am Mittwoch gegenüber Bloomberg TV, Ark Invest sei bereits "auf das nächste Ding aus".

Ask 4,43

Ask 4,43

Ask 1,40

Ask 1,40

Wood verteidigte ihre Entscheidung, Nvidia-Aktien zu verkaufen, mit der Sorge über den Boom-Bust-Zyklus der Computerchip-Industrie und Nvidias hoher Bewertung. Anfang der Woche twitterte sie, Nvidia sei "der Kurve voraus". Normalerweise lassen sich Wachstumsinvestoren wie Wood jedoch nicht davon beirren, wie teuer eine Aktie ist.

Zusätzlich hat ARKK in letzter Zeit keine Chiptitel und andere KI-bezogene Highflyer wie AMD, TSMC oder C3.ai erworben. Denn Wood glaubt, dass es anderswo bessere Möglichkeiten gebe, vom KI-Boom zu profitieren.

Sie nannte Tesla "den offensichtlichsten Nutznießer der jüngsten Durchbrüche in der KI". Wood setzt auf die Ambitionen des Unternehmens im Bereich des autonomen Fahrens, da Tesla bis zum Jahr 2030 einen Gesamtmarkt von acht bis zehn Billionen US-Dollar an Einnahmen im Bereich der selbstfahrenden Mobilität anstrebe. Allerdings wurden vergangene Woche massive Zweifel an Elon Musks Glaubwürdigkeit diesbezüglich laut.

Die umstrittene Investorin wettet zudem auf das Biotech-Unternehmen Exact Sciences. Die siebtgrößte ARKK-Beteiligung sei aufgrund seiner Krebsdaten und seiner molekulardiagnostischen Tests ebenfalls führend im Bereich KI. In ihrem Basisszenario geht Wood davon aus, dass Exact Sciences mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 25 Prozent wachsen und bis 2027 einen Wert von 140 US-Dollar erreichen könnte. Die Aktie schloss den Dienstagshandel bei 81,14 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion: Boom voraus bei 3D-Druck-Aktien: Vor dem Hype einsteigen und maximal profitieren! Diese Branche hat das Zeug zu einem neuen Megatrend! Dr. Dennis Riedl zeigt in seinem neuen Report das Potenzial von 3D-Druck auf. Hier mehr erfahren und zwei Depot-Favoriten abstauben!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion