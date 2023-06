Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Add

seit: 02.06.2023

Kursziel: 33,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 06.09.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 32,00 auf EUR 33,00.

Zusammenfassung:

Im ersten Quartal steigerte 2G Energy den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 41% auf EUR68,5 Mio. Das EBIT verbesserte sich im saisonal typischerweise schwächeren ersten Quartal von EUR-0,8 Mio. auf EUR-0,2 Mio. Trotz des Rekord-Q1-Umsatzes konnte 2G den Auftragsbestand auf dem Spitzenniveau des Vorjahresquartals (EUR190 Mio.) halten. Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Entwicklung auch in den Folgequartalen fortsetzt und erhöhen unsere Schätzungen. Wir erwarten nunmehr, dass 2G einen Umsatz oberhalb der Guidance (Umsatz: EUR310 Mio. - EUR350 Mio.) erzielen wird. Unsere EBIT-Schätzung erhöhen wir nur leicht und bleiben bei unserer EBIT-Margen-Prognose von 8,0% (EBIT-Margen-Guidance: 6,5% - 8,5%), da die Weitergabe höherer Komponentenpreise an die Kunden mit Zeitverzug einhergeht und damit die Marge belastet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht erhöhtes Kursziel von EUR33 (bisher: EUR32). Nach dem jüngsten Kursanstieg stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr unter 25% liegt.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 32.00 to EUR 33.00.

Abstract:

In the first quarter, 2G Energy increased sales by 41% y/y to EUR68.5m. EBIT improved from EUR-0.8m to EUR-0.2m in the typically seasonally weaker first quarter. Despite the record Q1 sales, 2G was able to maintain the order backlog at the peak level of the previous year's quarter (EUR190m). We expect this positive development to continue in subsequent quarters and raise our forecasts. We now expect 2G to achieve sales above guidance (EUR310m - EUR350m). We increase our EBIT forecast only slightly and stick to our EBIT margin forecast of 8.0% (EBIT margin guidance: 6.5% - 8.5%), as the pass-through of higher component prices to customers takes time and thus weighs on the margin. An updated DCF model yields a slightly higher price target of EUR33 (previously: EUR32). After the recent price increase, we downgrade our rating from Buy to Add as the share price appreciation potential is now below 25%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27135.pdf



