So kann in diesen Tagen die Wall Street einiges von dem wieder aufholen, was sie in den vergangenen Monaten gegenüber den davoneilenden Indizes auf dem alten Kontinent verloren hat. Es sieht so aus, als würde vermehrt Kapital von Europa zurück in die USA umgeschichtet – bei einem Plus zum Beispiel im DAX von fast 40 Prozent in nur acht Monaten auch nicht ganz unverständlich.

Der Ölpreis der Sorte Brent reagiert heute Morgen auf die überraschende Förderkürzung von Saudi-Arabien mit einem Aufschlag von fast zwei Prozent und notiert damit auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Saudi-Arabien will im Alleingang seine Ölförderung im Juli um eine weitere Million Barrel pro Tag drosseln und damit dem Rückgang der Rohölpreise entgegenwirken. Der kühne Schritt des wichtigsten Mitglieds des Bündnisses zeigt auch die derzeit gute Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Russland. Trotz einer hohen russischen Produktion und des damit steigenden Marktanteils ist das Angebot derzeit nicht so hoch wie im Jahr 2020, als sich die beiden Länder noch um Marktanteile stritten.