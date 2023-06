Das Sortiment soll ferner erweitert werden um margenstarke Reparaturdienste, Software, Mobilfunkverträge, Finanzdienstleistungen etc.. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 soll das Servicegeschäft um 200 Millionen auf 5,5% der gesamten Erlöse erhöht werden. Am wichtigsten bleiben für Ceconomy die stationären Geschäfte. Unternehmenslenker Wildberger hat bereits 30% der Läden modernisiert, in drei Jahren sollen es 90% sein. Er will auch neue Store-Formate entwickeln. Zum einen deutlich kleinere Express-Läden sowie sehr viel größere als heute. Gleichzeitig werden Online-Dienste ausgebaut.

Ceconomy möchte schneller als der Markt wachsen. Der Elektronikhändler baut seine App aus. Das Internet trug im letzten Geschäftsjahr ein Viertel zu den Konzernerlösen bei, in etwa drei Jahren sollen es 30% sein. Bei allem, was der Elektronikhändler tut, steht Profitabilität und Kostendisziplin an erster Stelle. Fazit: Mutige wagen eine turnaround-Spekulation. Für den Einstieg eine Bodenbildung abwarten.