Dabei seien die Minenbetreiber mit sinkenden Erzgehalten, höheren Produktionskosten, alternden Anlagen und verstärkten Umwelt- und Sozialkontrollen konfrontiert. Die abnehmende Qualität der Lagerstätten bedeutet auch, dass die meisten neuen Projekte in der Entwicklungspipeline nicht die Größen- und Kostenvorteile bestehender Megaprojekte aufweisen würden, hieß es in dem DISER-Bericht.

Dabei wird die Minenproduktion den Prognosen zufolge in der ersten Hälfte dieses Zeitraums noch steigen – auf Grund des Produktionswachstums in Chile und Peru. Dann aber, in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums, wird von einer Verlangsamung des Wachstums ausgegangen.

Zahlreiche Experten haben bereits darauf hingewiesen, dass Kupfer einer der wichtigsten Bestandteile der Energiewende ist und Kupfernachfrage und Preis deshalb in den kommenden Jahren deutlich steigen dürften. Nun meldet sich auch das Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER) der australischen Regierung zu Wort und gibt sich ebenfalls überzeugt, dass der Übergang des globalen Energiesektors zu emissionsarmen Technologien in den kommende Jahren positive Auswirkungen auf den Kupferkonsum haben werden.

