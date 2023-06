Adcore anerkannt unter Amazons Verified Partner Status

Der Status eines verifizierten Partners erfüllt viele Kriterien, nach denen Werbetreibende suchen, wenn sie entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, um ihr Geschäft zu fördern. Der Verified Partner Status hat in der Werbewelt viel Gewicht und diese Partnerschaft wird dem Unternehmen dabei helfen, neue Inserenten für die Adcore-Familie zu gewinnen, allein aufgrund des Status, ganz zu schweigen von den vielen Vorteilen, die diese Vereinbarung für bestehende Kunden mit sich bringt.

Der Status eines verifizierten Partners gewährt den Kunden von Adcore Zugang zu einer Reihe von Angeboten. Diese Dienstleistungen werden die Sichtbarkeit von Produkten erhöhen und gleichzeitig den Verkehr zu einzelnen Produktangeboten mit maßgeschneiderten Anzeigen in prominenten Positionen innerhalb der Suchergebnisse fördern. Andere Angebote umfassen zielgerichtete Werbung und Amazon DSP (Demand-Side Platform), die Werbetreibenden die Möglichkeit bietet, programmatisch Display- und Videoanzeigen zu kaufen und dabei Amazons First-Party-Daten sowie Datenquellen Dritter zu nutzen, um relevante Zielgruppen zu erreichen. Analyse-Tools sind ebenfalls unter dem Label Verified Partner Status verfügbar und können Lösungen wie maßgeschneiderte Display-Kampagnen, Video-Anzeigen oder einzigartige Anzeigenformate umfassen.

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 29. Juni 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform für müheloses und zugängliches digitales Marketing ("Effortless Marketing"), freut sich bekannt zu geben, dass Adcore von Amazon als Verified Partner ausgewählt wurde, was seinen Kunden zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, von erweiterten digitalen Marketingprogrammen zu profitieren. Amazons Verified Partner-Status erweitert das Serviceangebot von Adcore und bietet seinen Kunden eine Reihe von Vorteilen, die darauf ausgerichtet sind, die Rendite von Werbeinvestitionen zu maximieren und gleichzeitig Zugang zu exklusiven Veranstaltungen, gesponserten Programmen und Co-Marketing-Unterstützung zu gewähren.

Der Status als verifizierter Partner bietet den Kunden von Adcore erweiterte Dienstleistungen, um den Kundenumsatz in 14 geografischen Regionen zu steigern

