Mit Meldung vom 06.07.2023 setzt die CENIT AG mit der Akquisition der in Berlin ansässigen PI Informatik GmbH ihren anorganischen Wachstumskurs fort. Die seit 1996 bestehende Gesellschaft ist ein Full Service-Dienstleister im Bereich der Konzeption und Beratung von SAP-Landschaften und agiert zudem als Managed Service Anbieter von IT-Infrastrukturen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft auch auf dem Gebiet der industriellen Softwareentwicklung tätig. Zum Kundenkreis der PI Informatik GmbH gehören neben Industriekunden auch öffentliche Institutionen und Behörden.



Unserer Ansicht nach dürfte die Erschließung neuer Kundenkreise, hier insbesondere der öffentlichen Hand, ein wesentlicher Faktor für den Erwerb der PI Informatik sein. Mit dem neuen Kundenzugang könnte CENIT AG beispielsweise EIM-Lösungen anbieten, wofür der öffentliche Sektor als Abnehmer prädestiniert ist. Darüber hinaus könnte die CENIT AG insgesamt den Raum Berlin stärker adressieren. Aber auch umgekehrt, dürfte der Zugang der neuen Gesellschaft die SAP-Expertise, den Bereich Softwareentwicklung sowie IT-Infrastruktur-Management der CENIT AG stärken.

Informationen zum Kaufpreis oder zu den operativen Kennzahlen der PI Informatik GmbH wurden in der Unternehmensnews nicht veröffentlicht. Gemäß dem im ebundesanzeiger zuletzt veröffentlichten Jahresabschluss zum 31.12.2021 verfügt die erworbene Gesellschaft über eine Bilanzsumme in Höhe von 3,20 Mio. EUR, einem Eigenkapital in Höhe von 2,23 Mio. EUR und über eine Liquidität in Höhe von 1,92 Mio. EUR. Zudem lässt sich erkennen, dass im Geschäftsjahr 2021 ein Bilanzgewinn in Höhe von 0,29 Mio. EUR eingestellt wurde. Diesen Zahlen nach zu urteilen, gehen wir davon aus, dass die PI Informatik GmbH ein Umsatzniveau im mittleren einstelligen Millionen-Bereich (ca. 4 - 5 Mio. EUR) ausweisen dürfte. Der Kaufpreis sollte sogar unterhalb dieser Größenordnung liegen.



Nachdem im Januar 2023 die mip Management Informations Partner GmbH erworben wurde, welche von der Größenordnung her vergleichbar mit der PI Informatik ist, handelt es sich hier um die zweite Akquisition des laufenden Geschäftsjahres. Dies ist als ein weiterer Schritt hin zur Stärkung des SAP-Segments zu sehen, welches planmäßig auf ein Umsatzvolumen in Höhe von 50 Mio. EUR ausgebaut werden soll. Zudem plant die Gesellschaft, gemäß Agenda "CENIT 2025", bis zum Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzniveau von ca. 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8 % bis 10 % zu erreichen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist anorganisches Wachstum, welches unseren Prognosen zur Folge über 50 Mio. EUR ausmachen sollte. Für das laufende und kommende Geschäftsjahr sind demnach weitere Akquisitionen zu erwarten.

Aufgrund der geringen Umsatz- und Ergebnisauswirkung der PI Informatik GmbH, welche zudem aufgrund des Erstkonsolidierungszeitpunkts 01.07.2023 für das laufende Geschäftsjahr 2023 das GuV-Bild nur geringfügig verändern wird, hat die CENIT AG keine Prognoseänderung vorgenommen. Auch wir behalten unsere bisherigen Prognosen (siehe Studie vom 12.05.2023) unverändert bei. Bei einem gleichgebliebenen Kursziel in Höhe 19,75 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.





