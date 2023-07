Tech-Rallye: Nasdaq 100 zieht die Notbremse – welche Aktien profitieren könnten

In zwölf Tagen ist es so weit: Am 24. Juli ändert sich die Zusammensetzung des US-amerikanischen Index Nasdaq 100. Dieser umfasst die 100 größten an der Nasdaq gelisteten Unternehmen mit Ausnahme von Finanzunternehmen. Die Nasdaq hat angekündigt, die Gewichtung der Unternehmen im Index anzupassen, um die Überkonzentration der Tech-Titel auszugleichen. Das heißt voraussichtlich: Top-Titel wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia und Tesla reduzieren zugunsten anderer Aktien des Index.

Das aus gutem Grund: Mit 37 Prozent Wachstum hat der Nasdaq 100 die beiden relevanten US-Indizes S&P 500 und Dow Jones Industrial Average abgehängt. Allerdings: Die fünf größten Titel machen zusammen mehr als 40 Prozent des Nasdaq-100-Portfolios aus. Die Top-10-Positionen kommen zusammen auf eine Gewichtung von rund 60 Prozent. Das liegt vor allem an der Rallye der Tech-Titel: So hat sich beispielsweise der Aktienkurs von Nvidia in diesem Jahr fast verdreifacht. Diese Überkonzentration birgt ein klassisches Klumpenrisiko, das die Nasdaq nun beheben will.