Breite Rallye bei Immo-Aktien: Der Turnaround für die gebeutelte Branche?

Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate steigt zur Wochenmitte um über vier Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Anfang Mai. Vonovia-Aktien notieren an der DAX-Spitze um 7,6 Prozent höher. LEG-Titel führen den MDAX mit knapp sechs Prozent Plus an. Aroundtown-Aktien haussieren ebenfalls um rund 6,5 Prozent. Die TAG Immobilien-Aktie notiert knapp vier Prozent höher.

Deutsche Bank-Analyst Thomas Rothäusler hat am Dienstag in einer Branchenstudie Hoffnung auf eine Bodenbildung der durch den Zinsanstieg schwer gebeutelten Branche gemacht. "Wir werden positiver mit Blick auf deutsche Wohnimmobilien", so der Analyst. In der Folge stufte der Experte die Vonovia-Aktien auf "Kaufen" hoch und die Papiere der TAG-Immobilien von "Verkaufen" auf "Halten".