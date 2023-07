Neue Zahlen von Ryanair, Linde, Philips, HV bei Snap plus US-Konjunkturdaten

Tipp der Woche ll: Einem Sektor, dem Anleger ebenfalls Aufmerksamkeit schenken sollten, ist der Tech-Bereich. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen! Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 24.07.2023 Zeit Land Relev. Termin 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global PMI Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 10:30 GBR S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 15:45 USA S&P Global PMI Herstellung 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen

07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Software, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: KPN, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q2-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone, Q1-Umsatz 14:00 Uhr, Deutschland: Linde, Hauptversammlung 18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen 22:00 Uhr, USA: Snap Inc., Hauptversammlung

