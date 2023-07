Goldpreis: BRICS Gold-Währung Quatsch und Fake News?

In diesem Video analysieren wir aktuell die Diskussionen und Spekulationen 2023 um eine mögliche neue Währung der BRICS-Nationen. Kommt sie bis 2030? Oder schon bis 2025? Wie wird sich eine goldgedeckte Währung auf den Goldpreis heute auswirken? Oder handelt es sich um Manipulation? Wie steht es um die Entwicklung des Goldes? Welche Folgen hätte eine goldgedeckte Weltwährung der BRICS Staaten für den Goldkurs? Wir prüfen in der Analyse die Fakten, bewerten die Quellen und stellen die relevanten Informationen zusammen. Ist eine goldgestützte Währung in Planung oder handelt es sich um Fake News? Sehen Sie sich das Video mit Jochen Stanzl von CMC Markets auf CMC TV an, um eine fundierte Perspektive zu erhalten. Bitte liken Sie das Video, hinterlassen Sie einen Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere aufschlussreiche Analysen.