DAX Analyse: Was es für 17.000+ Punkte braucht!

Der DAX hat heute in der Nähe seines jüngst nach der EZB gehandelten Allzeithochs gehandelt. In dieser Analyse sieht sich Jochen Stanzl von CMC Markets aktuell den deutschen Aktienindex an. Was ist aktuell von dem Ausbruch des Index zu halten? Sehen wir die Chance auf eine Kaufwelle bei Aktien, werden Anleger Aktien jetzt kaufen oder verkaufen? Steht die Börse für einem neuen Bullenmarkt, könnte es zu einer Aufwärtsbewegung kommen? Institutionelle Investoren bleiben auf der Seitenlinie, die privaten Anleger sind vollinvestiert. Warum das zur Gefahr und zum Risiko werden kann für Aktien 2023 und 2024, erläutern wir im Video.