Die Liquidität der US-Staatsanleihen ist unangefochten hoch. Große Versicherer und Fonds werden vielleicht minimale Anpassungen vornehmen, aber signifikant werden diese nicht sein. Sie können nicht einfach frei in andere Staatsanleihen wechseln, ähnlich wie ein Zug, der nicht einfach auf ein anderes Gleis springen kann. Die Alternativen sind schlicht nicht vorhanden.

Das von Fitch aber gerade die „Erosion der Regierungsführung“ als Grund genannt wird, ist ein Tiefschlag für die Regierung Biden, die sich den Wirtschaftsaufschwung mit dem Begriff „Bidenomics“ selbst auf die eigene Fahne schreibt. Aber was Fitch ansonsten sagt, ist an den Börsen längst ein Ärgernis geworden. Die wiederholten Streitigkeiten um die Schuldenobergrenze und Last-Minute-Lösungen wirken wie ein Flickwerk, das Vertrauen in die Fiskalpolitik untergräbt. Gerade jetzt, wo die Fed die Leitzinsen so schnell wie nie zuvor angehoben hat, wirkt die Defizitzunahme unter der Biden-Regierung für andere Länder eher befremdlich.