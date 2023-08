Dennoch gelang es dem Vorstand, dank striktem Kostenmanagement und der gesunkenen Energiekosten, den Gewinn auszubauen. Im ersten Halbjahr kletterte aufgrund von Preiserhöhungen der Umsatz um 8,5% auf 10,5 Milliarden Euro. Der Gewinn verbesserte sich um 33% auf 719 Millionen Euro. „Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen“, so CEO Dominik von Achten. „Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen Absätzen konnten wir uns gut behaupten. Für das zweite Halbjahr sind wir weiterhin zuversichtlich und heben daher unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2023 nochmals kräftig an.“

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen. Die 51.000 Beschäftigten sind an fast 3.000 Standorten in 50 Ländern. Die Konzernleitung startete am 28. Juli die dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms. Bis zu 300 Millionen Euro stehen dafür bereit, das Programm soll spätestens im Dezember abgeschlossen sein.

Das starke Ergebnis führte zum Halbjahr zu einem Mittelzufluß aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 25 Millionen Euro (Vorjahr: Mittelabfluß von 138 Millionen Euro). Die Nettofinanzschulden sanken leicht auf 6,7 Milliarden Euro. Der Verschuldungsgrad hat sich weiter verbessert und lag beim rund 1,7-fachen Ebitda. Die Schulden lagen damit im Zielkorridor von 1,5- bis 2,0-fachen.

Finanzvorstand René Aldach: „Wir haben unsere Finanzkennzahlen weiter verbessert.“ Die gute Auftragslage bei Infrastrukturprojekten sowie Teilen des Gewerbebaus gleicht den Rückgang im Wohnungsbau teilweise aus. Attraktiver Value-Titel für Buy and Hold. Der Milliardär Ludwig Merckle ist mit 28% langfristiger Großaktionär.