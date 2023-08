Trotz der jüngsten Kurskorrektur der Börsen befinden sich die Indexstände des EuroStoxx50-Index und des US-Index S&P500 mit 15 und 9 Prozent auf Sicht der vergangenen 12 Monate immer deutlich im Plus. Für Anleger, die mit Hilfe der beiden Blue-Chip-Aktienindizes auch dann überproportional hohe Renditen erwirtschaften wollen, wenn sich die positive Kursentwicklung an den Börsen nicht weiter fortsetzt, könnte eine Investition in Strukturierte Anlageprodukte, wie die derzeit von der RBI angebotenen Europa/Bonus&Sicherheit-Zertifikate interessant sein.

Mit diesen Zertifikaten können Anleger in den nächsten drei Jahren sogar dann Gewinne erzielen, wenn der europäischen EuroStoxx50- und der S&P500-Index mehr als die Hälfte ihrer Werte verlieren.