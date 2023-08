Provaris Energy Ltd. - Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Beraters

- Fördert die Strategie, die Investorenbasis zu erweitern, um europäische Investoren und Interessengruppen anzusprechen

- Stärkt das Unternehmensprofil in Europa sowie der Handelsliquidität

- Ergänzt die Kommerzialisierung des Unternehmens und die Entwicklung seines Wasserstoffprojekts in Norwegen

7. August 2023 / IRW-Press / - Provaris Energy Ltd (ASX: PV1) (FWE: WS90) (Provaris oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung der DGWA, der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, zum Investor-Relations-Berater des Unternehmens in Europa bekanntgeben zu können.

Diese Ernennung zielt darauf ab, den Wert der bereits bestehenden Doppelnotierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Börse, Tradegate und anderen deutschen Börsen (WKN: A3DMYM) auszubauen und zu maximieren.

Die DGWA wird Provaris bei der Ansprache und Akquise von Privatanlegern, institutionellen Investoren und Family Offices in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen sowie im übrigen Europa und im Vereinigten Königreich unterstützen.

Die DGWA wird Provaris dabei unterstützen, europäischen Investoren und Interessengruppen die Aktivitäten des Unternehmens in Norwegen und den nordischen Regionen, wo Provaris derzeit verschiedene kommerzielle Aktivitäten und Projektentwicklungen durchführt, näher zu bringen.

Martin Carolan, CEO und Managing Director von Provaris, kommentierte: „Wir freuen uns über die Berufung der DGWA, da sie über umfassende Kenntnisse des deutschen Finanzmarkts verfügt und bestehenden und zukünftigen Investoren in Europa eine Anlaufstelle bietet. Diese Ernennung ist Teil unserer Kommunikationsstrategie, um den Bekanntheitsgrad von Provaris zu erhöhen, da Deutschland der wichtigste Zielmarkt für geplante Wasserstoffexporte aus Norwegen ist.

Die Veröffentlichung der aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie Deutschlands hat mehrere politische und finanzielle Initiativen hervorgehoben, die 2023 entwickelt werden sollen. Dies wird sicherstellen, dass vorgelagerte Lieferprojekte an der Entwicklung der deutschen Industriesektoren ausgerichtet sind, die Strategien zur Erfüllung der Dekarbonisierungsziele bis 2030 umsetzen.“