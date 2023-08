FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter 16 000 Punkten versucht der Dax am Dienstag sich zu stabilisieren. Nach schwächerem Start reduzierte der deutsche Leitindex zuletzt die Verluste auf nur noch 0,10 Prozent, womit er bei 15 935,35 Punkten notierte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,09 Prozent auf 28 001,90 Punkte nach. Im Minus mit 0,3 Prozent stand auch das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 .

An der Wall Street hatten sich die Indizes am Vorabend vom schwachen Freitag erholt. Die Experten der Credit Suisse bleiben aber skeptisch für Aktien. Höhere Zinsen bremsen die Konjunktur, und dies belaste unweigerlich die Profitabilität der Unternehmen, argumentieren sie. Niedrigere Gewinne bei hohen Bewertungen seien riskant. Ein wichtiges Zinssignal für die US-Notenbank steht am Donnerstag mit den US-Inflationsdaten auf der Agenda.