Heute: Nio, Adler Group, Evotec, HP und Best Buy legen Zahlen vor!

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Luxemburg: Adler Group, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

11:00 Uhr, China: Nio, Q2-Zahlen

11:00 Uhr, Deutschland: Va-Q-tec, Hauptversammlung

12:25 Uhr, Kanada: Bank of Montreal, Q2-Zahlen

13:00 Uhr: USA, Best Buy, Q2-Zahlen

13:00 Uhr: USA, J.M. Smucker, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: HP Enterprise., Q3-Zahlen

22:15 Uhr, USA: HP Inc., Q3-Zahlen

22:15 Uhr, USA: PVH Corp., Q2-Zahlen

Kanada: Bank of Novia Scotia, Q2-Zahlen

Deutschland: GK Software, Q2-Zahlen

Deutschland: Invision, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 9/23

08:00 Uhr, Schweden: BIP Q2/23

08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 7/23

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 8/23

09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 7/23

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 Uhr, USA: FHFA-Index 6/23

16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 8/23

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)



