Goldaktien weltweit freundlich

ProSieben-Komiker Klaas Heufer-Umlauf über den Besuch der TV-Legende Harald Schmidt beim Sommerfest der Schweizer Zeitung „Weltwoche“: „Dass der da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich freut auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen Aussortierten“ (Quelle: Bild.de).Nach Hass, Hetze, Zensur und dem Abbau von Grundrechten folgt jetzt das „Aussortieren“ von Andersdenkenden…Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.174 Euro/kg, Vortag 56.955 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 24,34 $/oz, Vortag 24,15 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 966 $/oz, Vortag 943 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.225 $/oz, Vortag 1.200 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 84,36 $/barrel, Vortag 84,62 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 2,2 % auf 403,50 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 2,9 % auf 371,04 $. Bei den Standardwerten steigen Alamos 4,3 % und Kinross 3,5 %. Bei den kleineren Werten ziehen McEwen 9,0 %, Gold Resource 7,2 % und Novagold 6,5 % an. Bei den Silberwerten steigen Excellon 6,3 %, Abra 6,2 % und Sierra 5,6 %. Metallic verlieren 5,2 % und Silver Bull 5,0 %.