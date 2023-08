Chris Eager, der President/CEO und ein wichtiger Aktionär von Resouro, nahm dazu wie folgt Stellung: „Wir sind außerordentlich erfreut über zusätzliche Investments von drei hochrangigen Bergbau-Investmentfonds in Resouro. Dies ist eine hervorragende Unterstützung für das Projekt Tiros und die Arbeit unseres Teams vor Ort in Brasilien zur Steigerung des Shareholder-Value. Das weitere beschaffte Kapital wird eingesetzt, um das geplante Bohr- und metallurgische Testprogramm auszubauen, um in dem Seltenerd- und Titanprojekt Tiros Wert zu schöpfen. Wir werden den Markt im Zuge der eingehenden Ergebnisse weiter auf dem Laufenden halten.“

Toronto, Ontario--(29. August 2023) / IRW-Press / Resouro Gold Inc. (TSXV: RAU) („Resouro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. August 2023 „Transaktionsabschluss“) eine über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) von 10.107.403 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie für einen gesamten Bruttoerlös von 2.830.000 $ abgeschlossen hat. Resouro freut sich, Regal Funds Management als wichtigen Aktionär im Register zu begrüßen, und möchte sich bei den bestehenden Aktionären, prominenten institutionellen Anlegern und Family-Office-Investoren mit Fokus auf Ressourcen für ihre anhaltende Unterstützung des Unternehmens bedanken.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.

Resouro beschafft 2,8 Millionen Dollar und strebt eine Notierung an der Australian Securities Exchange (ASX) an

