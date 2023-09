Australische Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Grüne Kommunalpolitikerin Barbara Domke reagiert auf ein Fragen von Bürgern zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen: „Ey, dass die sich nicht endlich irgendwann mal in ihre Rolle einfinden können, dass die nix zu sagen haben, unglaublich“. „Ich verdiene 25.000 Euro im Monat, ich muss mir von Dir doch nicht irgendeine wissenschaftliche Abhandlung anhören“. „Ich verdien 25.000 jeden Monat, ich kann mir die ganzen Studien kaufen und damit überschwemmen wir euch“. „Zu DDR-Zeiten wussten wir auch nicht, was die uns in den Arm gejagt haben“ (Quellen: https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/domke-x-spaces-aufarbeitung/, https://www.youtube.com/watch?v=THLGsA0uHz4).Lausitzer Rundschau: „Die Cottbuser Stadtverordnete Barbara Domke tritt zurück. Gegen die Grünen-Politikerin läuft eine Hasskampagne im Internet“ (Quelle: https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/gruene-in-cottbus-barbara-domke-zieht-sich-aus-kommunalpolitik-zurueck-71563357.html).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 57.738 Euro/kg, Vortag 57.955 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.