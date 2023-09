Zinserträge der Commerzbank unter Druck - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays sieht die künftige Gewinnentwicklung der Commerzbank kritisch. Die stark gestiegenen Leitzinsen hätten dem Finanzinstitut bislang geholfen, rentabler zu werden und den Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich zu erweitern, schreibt Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittlerweile nähmen die Risiken aber zu, der Zinsüberschuss könnte Investoren enttäuschen.

Daher stufte der Experte die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" ab. Damit erwartet Goel, dass sie sich in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im Bankensektor unterdurchschnittlich entwickeln werden. Er kappte zugleich sein Kursziel von 12,50 auf 10,80 Euro.