Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse besteht beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Nach der Rückeroberung der Unterstützung bei 1.892 USD hatte sich Mitte August eine Erholung in Bewegung gesetzt, die den Goldpreis wieder an die zentrale Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 1.959 USD führte. Kurz vor der Marke knickte der Anstieg allerdings ein und wurde mit dem Bruch der 1.920-USD-Marke wieder neutralisiert. Damit läuft der Goldpreis deutlich sichtbar in die Spitze einer richtungsweisenden Dreiecksformation.