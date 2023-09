Auf zur Jahresend-Rallye! 5,6 Billionen Gründe sprechen dafür

Trotz der ausgeprägten Nervosität an den Märkten mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, den Zinserhöhungs-Zyklus der Notenbanken, die anhaltend hohe Inflation, die jüngste Ölpreis-Rallye und die Sorgen um Chinas Wachstum, sind die Marktausschläge verblüffend niedrig. Am US-Anleihenmarkt ist die Volatilität so niedrig wie seit 18 Monaten nicht mehr und beim S&P 500 nahe dem tiefsten Stand seit Januar 2020. Gewöhnlich wird eine solche Gelassenheit als Selbstgefälligkeit interpretiert und erweist sich daher oft als Kontraindikator.

1. Technische Gründe

Der S&P 500 ist gerade wieder über seinen 50-Tage-Durchschnitt gestiegen, was unterstützend wirkt, während der Relative-Stärke-Index über 14 Tage, ein Momentum-Indikator, zwar nach oben tendiert, aber mit 56 noch deutlich unter dem überkauften Bereich liegt.

2. Ende des Zinszyklus

Ein weiterer Grund sind die nachlassenden Sorgen um festverzinsliche Wertpapiere, erklärte Tom Lee von Fundstrat jüngst gegenüber Marketwatch. Er verweist auf die Aktienrallye nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen nur leicht anzuheben, was er als eine "taubenhafte" Aktion interpretiert. Diese Marktreaktion ist seiner Meinung nach ein gutes Vorzeichen dafür, wie die US-Märkte reagieren könnten, wenn die Fed ein Ende ihrer Straffung signalisiert.

Der Schritt der EZB "und die Reaktion des Marktes sind eine Erinnerung an das Jahr 1982, und das, was dem S&P 500 bevorstehen könnte. Das Wichtigste ist, dass die Aktien 17 Handelstage, nachdem Volcker öffentlich ein Ende des Inflationskrieges in Aussicht gestellt hatte, ein Allzeithoch erreichten", so Lee.

3. Fundamentale mikroökonomische Gründe

Es gibt zudem noch fundamentale mikroökonomische Gründe, die die Bullen ermutigen: die Unternehmensgewinne. Laut John Butters, Senior Earnings Analyst bei FactSet, haben sich die Gewinnprognosen in den letzten Monaten verbessert, und es wird nun erwartet, dass der aggregierte Gewinn pro Aktie für den S&P 500 im dritten Quartal um 0,5 Prozent steigen wird.

"Wenn 0,5 Prozent die tatsächliche Wachstumsrate für das Quartal ist, wäre dies das erste Quartal mit einem Gewinnwachstum (im Jahresvergleich), das der Index seit dem dritten Quartal 2022 verzeichnet", so Butters in seiner jüngsten Notiz.

4. Feuerkraft - 5,6 Billionen weitere Gründe

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine anhaltende Hausse ist schließlich die Feuerkraft. Gemeint ist damit, dass bei neuen Höchstständen immer noch genügend Barmittel vorhanden sind, um den Aufwärtstrend weiter zu stützen. Und tatsächlich ist jede Menge davon vorhanden: Die in Geldmarktfonds gehaltenen Beträge haben einen neuen Rekord von 5,625 Billionen US-Dollar erreicht, hat Stephen Suttmeier, Technical Research Strategist bei Bank of America, errechnet.

"Es würde uns nicht überraschen, wenn die Investoren diese Barmittel einsetzen und damit eine Rallye bis zum Jahresende anheizen würden", sagt Suttmeier.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

