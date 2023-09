Hoffnungsschimmer: Inflation hierzulande auf niedrigstem Stand seit Kriegsbeginn

Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2023 voraussichtlich bei +4,5 Prozent liegen, so die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn des Krieges in der Ukraine und ein deutlicher Rückgang gegenüber August 2023, als die Rate noch bei +6,1 Prozent lag.

Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, wird für September auf +4,6 Prozent geschätzt, verglichen mit +5,5 Prozent im August 2023. Auch hier ist eine leichte Verbesserung zu verzeichnen, was als stabileres Zeichen für eine wirtschaftliche Erholung interpretiert werden könnte.

Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, sagte in einer ersten Reaktion: "Das ist der lang erwartete Schritt in die richtige Richtung. Zum ersten Mal seit Februar letzten Jahres steht wieder eine Vier vor dem Komma. Im Monatsvergleich sind die Preise den vierten Monat in Folge um 0,3 Prozent gestiegen. Damit liegt die Inflationsrate zwar immer noch über der Zielmarke der EZB. Aber wir sind zumindest in einem Bereich, den die EZB nicht mit noch höheren Zinsen bekämpfen muss."

Und weiter: "Am Markt werden die neuen Inflationsdaten mit Erleichterung aufgenommen. Die Euphorie hält sich aber in Grenzen. Wichtig ist jetzt, dass die Inflationsrate für die gesamte Eurozone morgen keine negative Überraschung bringt."

Der DAX steht am Donnerstagnachmittag leicht im Plus und notiert derzeit bei 15.248 Punkten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion